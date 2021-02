Il gelo irrompe nel riminese, l'entroterra si risveglia imbiancato

Rispettate le previsioni meteo che indicavano l'arrivo di freddo e neve, in azione i mezzi per pulire le strade

Riseveglio imbiancato per l'entroterra riminese che, come da previsioni meteo, ha visto una spessa coltre di neve arrivare nella notte. La dama bianca ha interessato la Valmarecchia fin da Verucchio e, a salire, tutta la valle con accumuli di diverse decine di centimetri. I mezzi spazzaneve e spargisale sono immediatamente entrati in azione e, al momento, tutte le strade principali risultano regolarmente percorribili. Sulla costa, invece, solo qualche fiocco portato dal vento con le temperature in picchiata. Le previsioni indicano un miglioramento nelle prossime ore ma la colonnina di mercurio scenderà al di sotto dello zero.