Il Generale di Brigata Massimo Zuccher in visita al Comando Provinciale dei carabinieri

Nella mattinata del 30 settembre il Generale di Brigata Massimo Zuccher, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” dal 21 settembre, ha voluto visitare la caserma di Rimini quale primo Comando Provinciale Carabinieri dal suo insediamento e, nel contempo, rivolgere un saluto ai militari dell’Arma in servizio nella Provincia. Ad attenderlo presso la caserma di via Carlo Alberto Dalla Chiesa vi era il Comandante Provinciale, Col. Mario La Mura, gli altri Ufficiali dell’intera provincia tra cui il Comandante del Gruppo Provinciale Forestali Carabinieri, una rappresentanza di Comandanti di Stazioni Carabinieri e dei Reparti della sede, nonché degli Organi di rappresentanza (COBAR e COCER) dei militari.

Nella circostanza, il Generale Zuccher ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro sin qui svolto, i risultati conseguiti e l’impegno profuso, ed evidenziando l’importanza di valorizzare le professionalità degli uomini e delle donne in divisa, nonché l’ascolto, il rispettoso e leale dialogo sia tra i militari che verso i cittadini. Ha poi aggiunto come la motivazione e la passione nell’interpretare ciascuno il proprio incarico e la consapevolezza di rivestire anche un ruolo sociale di riferimento costituiscano la cifra distintiva del quotidiano di ogni Carabiniere, da avvalorare anche attraverso l’esempio. A sua volta, il Colonnello LA MURA ha illustrato in breve al Comandante della Legione la situazione complessiva e l’andamento operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini nella stagione estiva appena trascorsa.

Successivamente, il Generale si è recato presso la sede della locale Associazione Nazionale Carabinieri per un caloroso incontro con il Presidente ed una rappresentanza dei soci, ringraziandoli per la proficua collaborazione con l’Arma Riminese. A seguire, l’alto Ufficiale ha incontrato il Procuratore della Repubblica, d.ssa Elisabetta Melotti, e il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, con le quali ha condiviso gli aspetti di comune interesse. In ultimo, il Generale, accompagnato sempre dal Comandante Provinciale, si recato nella Repubblica di San Marino ove si è intrattenuto con il Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone, con il quale è stato fatto il punto sugli eccellenti e proficui rapporti di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Al termine di quest’ultima breve visita, il Comandante di Legione ha fatto ritorno a Bologna.