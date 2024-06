Il generale Garofano sul luogo del delitto di Pierina: "Manuela parte lesa in questa vicenda"

L'ex comandante del Ris di Parma in via del Ciclamino accompagnato dal consulente legale Davide Barzan: “Abbiamo fatto un sopralluogo preliminare per dare una localizzazione più precisa alle tracce e sentire la nuora della vittima"