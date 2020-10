Il generale Giuseppe Gerli in visita al Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza

Nella giornata di mercoledì il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, si è recato in visita ispettiva presso la caserma “Francesco Accordi”, sede del Reparto Operativo Aeronavale e della Stazione Navale di Rimini. Accolto dal Comandante del R.O.AN., Ten. Col. Fulvio Furia, e dal Comandante Provinciale di Rimini, Col. t.ISSMI Antonio Giuseppe Garaglio, il Generale Div. Gerli ha incontrato i militari in servizio alla sede con i quali, dopo aver acquisito informazioni sullo stato dei principali servizi in corso, si è soffermato in particolare sulle attività svolte, anche alla luce della rimodulazione organizzativa ed operativa disposta a causa della pandemia da COVID19. L’alto ufficile, preso atto dell’ottimo stato di efficienza della flotta del corpo nonché dell’efficacia delle prescrizioni anti-contagio adottate a tutela del personale, ha espresso il proprio compiacimento per il lavoro svolto.

