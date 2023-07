Il generale Zuccher in visita ai carabinieri della Compagnia di Riccione

Nella giornata di martedì il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” con sede a Bologna, ha raggiunto alcuni Reparti della Compagnia Carabinieri di Riccione dislocati lungo la riviera adriatica, nell’ambito di un programma di visite istituzionali presso gli avamposti dell’Arma maggiormente sottoposti alle esigenze operative dell’estate. Accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Mario La Mura, e dal Comandante della Compagnia, Capitano Niccolò Rutigliano, ha fatto visita alla Tenenza di Cattolica, alla Stazione di Misano Adriatico ed, infine, alla sede della Compagnia in Riccione. In ognuno dei Reparti, è stato accolto dai rispettivi Comandanti, da una rappresentanza del personale in forza presso le relative caserme, nonché dagli Organismi di Rappresentanza.

Nella circostanza, il Generale Zuccher ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i militari incontrati, compresi i Carabinieri aggregati temporaneamente da altri Reparti della Legione, nonché i Marescialli Allievi in tirocinio dalla Scuola di Firenze, elogiando la motivazione e la passione espresse nello svolgimento del servizio, attestate dal riconoscimento della cittadinanza in termini di sicurezza percepita. Ha poi aggiunto che la consapevolezza dell’importanza sociale del ruolo ricoperto da ogni singolo Carabiniere, a prescindere dal grado e dall’età anagrafica, debba accompagnarsi costantemente con la necessità di garantirsi quale solido e sicuro punto di riferimento per la comunità, con cui saper interagire. Ultima tappa del Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” è stata presso il presidio della Stazione di Riccione distaccato in piazzale Ceccarini, ove quotidianamente i Carabinieri prestano la propria opera a diretto servizio di turisti e cittadini che necessitano di un immediato aiuto. Al termine di quest’ultima breve visita, il Comandante di Legione ha fatto ritorno a Bologna.