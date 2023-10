Il giovane artista riccionese Victor Masotti tra i protagonisti della Collettiva di arte contemporanea a Roma

Inaugura il prossimo 7 ottobre la Collettiva di arte contemporanea alla Galleria Arte Roma Design e, tra le opere esposte, ci sono quelle di un giovanissimo artista riccionese: Victor Masotti. Ad appena 17 anni risiede e lavora a Londra dove, dal 2015, le sue creazioni hanno già trovato importanti riscontri della critica. Affascinato dalla geometria come dalle e forme e dai colori della natura, utilizzando un approccio all'arte spontaneo, da autodidatta, crea opere che mettono in risalto ordine, ambiente e stati d'animo. Concentrandosi principalmente su forme semplici, influenzato da De Stijl e Concretismo, Masotti riesce a realizzare opere nella quali si armonizzano linee nette e colori nitidi, insiemi e sistemi ordinati che consentono al fruitore di osservare e interpretare liberamente.

Con l'obiettivo di rendere il colore protagonista di un mondo sempre più caratterizzato da spazi grigi, l'artista, sperimentando, si muove attraverso mezzi e scale molto diversi tra loro raggiungendo comunque un equilibrio che lo spettatore percepisce come fil rouge di tutta la sua produzione; “Immense sculture che rimodellano lo spazio intorno a noi, disegni ricchi di molteplici combinazioni di linee e colori, Tele che ci invitano a seguire linee immaginarie per poi immergersi in poligoni sgargianti”. Ogni opera è vissuta dall'artista come un microcosmo sempre diverso e scevro da canoni interpretativi come le sue sculture, fruibili da tutte le angolazioni perché aperte anch'esse come le tele a una molteplicità di punti di vista.