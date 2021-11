Il Gobetti-DeGasperi potenzia la sua offerta formativa per combattere la pandemia

Nell'impegno per assicurare, comunque,il percorso scolare, in questo secondo anno scolastico “in pandemia”, il Gobetti - De Gasperi di Morciano di Romagna ha avviato azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità. Le attività nate per contrastare la povertà educativa e l’isolamento sociale,finanziate dal “Piano Scuole estate 2021” del MIUR, si svolgono in orario pomeridiano fino alla fine dell’anno. Circa cento studenti hanno aderito, su base volontaria, scegliendo le attività a cui partecipare secondo le proprie necessità ed interessi, tra le numerose proposte come progetto Teatro, Corso di potenziamento di spagnolo "Manos a la obra", Attività in lingua inglese, Corsi di Robotica, Conoscenza e potenziamento di informatica, Esperienze di Web Radio. “La cospicua partecipazione nasce dall’esigenza di recuperare spazi e tempi di relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030”, ricorda la Dirigente Scolastica, dott.ssa Simona Flammini.

L’iniziativa mira al consolidamento e potenziamento delle conoscenze degli studenti, alla loro socialità e formazionearmonica anche sostenendo,con la sua gratuità,le famiglie su cui hanno pesato le difficoltà economiche e organizzative a causa dell’emergenza COVID-19. L’istituto, che quest’anno ha avuto un incremento considerevole della popolazione scolastica, ha attivato laboratori didattici, creativi, ludici per tutti gli studenti. Uno dei docenti coinvolti spiega: “La pandemia non è ancora terminata, ma vogliamo dare un

segnale di ripresa anche attraverso questo progetto che supera i classici contenuti disciplinari. Gli studenti hanno bisogno di socialità, dialogo, varietà di proposte e la loro adesione, nonostante le difficoltà del trasporto nell’entroterra, comunica la necessità e

il desiderio di comunità". Le attività finanziate dal Ministero dell’Istruzione consentiranno ai giovani non solo di apprendere, ma conoscere i docenti e socializzare con i nuovi compagni in un contesto informale e, soprattutto, di vivere le aule e i laboratori della scuola con maggiore tranquillità avendo a disposizione tempi e spazi più distesi. In questo modo gli studenti saranno accompagnati durante i primi mesi del nuovo anno scolastico attraverso contatti personali e riflessioni, mentre per tutto l’anno saranno così incoraggiati e sostenuti per affrontare il futuro scolastico, ancora in emergenza pandemica.