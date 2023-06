Il grande cuore dei bambini della scuola Acquamarina: regalo di fine anno agli alunni degli istituti colpiti dall'alluvione

Le classi della scuola dell'infanzia "Acquamarina" di Rimini hanno scelto, per quest'anno, di fare un regalo di fine anno diverso. Invece del solito regalo a maestre, educatrici e personale ausiliario hanno deciso di destinare il fondo previsto all'acquisto di materiale scolastico destinato alle scuole maggiormente colpite dall'alluvione dei giorni scorsi. In contatto con la maestra Livia Santini, Professoressa di Inglese delle Scuole Superiori di Ravenna e con la collaborazione delle maestre della scuola di Viserba, sono stati individuati i destinatari dell'intervento (una scuola dell'infanzia ed una scuola primaria di Sant'Agata sul Santerno) e le cose da raccogliere (chiavi USB per salvare le foto dell'ultimo anno ma anche colori, risme di carta e cartoncini bristol, il tutto correlato con bigliettini di presentazione) in modo da poter contribuire al lento ritorno alla normalità. Un bel gesto che sicuramente arricchirà molto anche i piccoli alunni della scuola di Viserba.