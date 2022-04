Il grande cuore dei vigili del fuoco regala una Pasquetta di serenità a due piccoli profughi ucraini

La loro città era Kharakiv, ora distrutta dai bombardamenti, dalla quale sono scappati e dopo mille traversie insieme ad altri 170 profughi ucraini hanno i piccoli Bohdan e Vladislav hanno trovato accoglienza in un hotel di Rimini fin dallo scorso 7 marzo. Il grosso dei rifugiati è stato accolto in varie famiglie e per regalare una serena Pasquetta ai due piccoli si sono mobilitati i Vigili del fuoco di Rimini. Oltre a raccogliere del cibo, il personale del 115 ha ospitato nel pomeriggio di lunedì i bambini per far vivere loro l'esperienza di un baby pompiere tra i mezzi dei Vigili del fuoco. Un'esperienza che ha messo loro serenità nonostante le tante difficoltà che hanno e dovranno combattere. Nel frattempo l'associazione "Laudato si", che si occupa dell'accoglienza di quanti stanno scappando dalla guerra, è pronta ad allestire un'ambulanza carica di viveri e medicinali da portare in Ucraina.