Il grande gesto solidale della maglia “Tin bota”: raccolti oltre 13mila euro per gli alluvionati

Piacere Spiaggia Rimini annuncia la fine della campagna di raccolta fondi delle magliette Tin Bota con un versamento di ben 13.850,00€ a favore di coloro che sono stati colpiti dalle alluvioni e frane causate dall’emergenza di poche settimane fa.



Sono state tantissime le persone, le associazioni, le manifestazioni, gli enti che hanno aderito a questo progetto di solidarietà, la maglietta ‘Tin Bota’, che fin da subito è andata virale, è nata dall’ operazione di solidarietà dalla Cooperativa Bagnini Rimini Sud e Confartigianato Imprese Demaniali, una t-shirt che riprende come simbolo di questo progetto la splendida immagine realizzata dal bagno 121. Il ricavato è stato interamente devoluto per poter avvalorare ancora di più il gesto di amore e solidarietà dimostrato dai cittadini e turisti riminesi. Il presidente Mauro Vanni ringrazia “sinceramente tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, e che hanno contribuito a renderla un’operazione di grande risalto, dimostrando grande generosità. Siamo orgogliosi di far parte di una comunità così solidale e determinata.”