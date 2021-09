Il Gruppo SGR riconosciuto come eccellenza italiana d’impresa

Gruppo SGR riconosciuto come eccellenza italiana d’impresa. Ad attestarlo due prestigiosi riconoscimenti, consegnati in questi giorni. Lunedì sera, nel Palazzo Mezzanotte di Milano che ospita la sede di Borsa Italiana, si è svolta la cerimonia di consegna della quarta edizione del “Best Managed Companies” Award, iniziativa promossa da Deloitte Private per premiare l’impegno e le capacità di quelle società che si distinguono diventando protagoniste del mercato e perseguono l’eccellenza in tutti gli aspetti della gestione aziendale. Sei i criteri valutati per l’assegnazione: strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. Le aziende selezionate sono 74 in tutta Italia, 12 nella sola Emilia – Romagna. Tra queste Gruppo SGR, che per il secondo anno consecutivo si conferma tra le vincitrici del premio, ritirato dal Vicedirettore Generale Demis Diotallevi.

Martedì pomeriggio, invece, nell’Hotel Mare Pineta di Milano Marittima si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle aziende romagnole eccellenti nell’ambito di “Excelsa – Confindustria Romagna Award”, l’iniziativa biennale nata nel 2011 per dare visibilità alle aziende eccellenti ed evidenziare il fine ultimo di fare impresa: generare benessere collettivo e diffuso. L’edizione 2021 ha tenuto conto del periodo senza precedenti dovuto all’impatto della pandemia sugli assetti economici e sociali. Sono state portate alla luce le storie di successo delle imprese che hanno sconfitto la pandemia, reagendo e riuscendo a mettere a segno risultati eccellenti anche nel 2020. Trenta le eccellenze imprenditoriali romagnole che hanno ottenuto il riconoscimento.

Gruppo SGR, rappresentato dall’Amministratore Delegato Bruno Tani, è stata premiata nell’ambito della sezione sostenibilità d’impresa per le iniziative messe in campo nel biennio 2019-2020. “Essere premiati tra le aziende d’eccellenza nel Paese ci rende orgogliosi – il commento dell’ingegner Tani -. Questi due riconoscimenti, che si aggiungono al Premio Welfare Index PMI ritirato un paio di settimane fa, premiano la bontà delle scelte aziendali e del lavoro quotidiano che ci consente di generare un benessere che si riflette sulla comunità in cui operiamo. L’apprezzamento per l’attenzione posta alla sostenibilità, aspetto sul quale investiamo con convinzione, ci rende particolarmente fieri”.