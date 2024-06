Il Gruppo SGR si aggiudica il prestigioso riconoscimento di Welfare Champion

Il Gruppo SGR s’è aggiudicato il prestigioso riconoscimento di Welfare Champion nell’ambito di Welfare Index PMI, l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane. La premiazione, preceduta dalla presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2024, si è tenuta oggi a Roma alla presenza dell’On. Eugenia Maria Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. “Riconoscimenti così prestigiosi - il commento di Micaela Dionigi, Presidente del Gruppo SGR – rappresentano, al di là del giusto orgoglio, il segno tangibile di un lavoro svolto in azienda insieme a tutti i dipendenti, la vera risorsa vitale di ogni impresa. Ascoltare i loro bisogni, prevenirli talvolta, genera legami umani solidi e alimenta una sensibilità che arricchisce il tempo del lavoro”.

Gruppo Società Gas Rimini Spa ha ottenuto il riconoscimento per il sesto anno consecutivo, rientrando in una elite di 142 imprese fra le 7.000 partecipanti. Ha ritirato il premio Matteo Monetti, Responsabile HR del Gruppo SGR. Il riconoscimento analizza dieci ambiti aziendali fra i candidati, ovvero le politiche aziendali messe in atto per ascoltare e intervenire a tutela dei propri lavoratori a proposito di tempi, salute sostegno economico, diritti, diversità, inclusione ecc. Dai dati del Welfare Index 2024 emerge che il 75% delle PMI ha un livello almeno medio di welfare aziendale e che rappresenta un riferimento per le comunità grazie alla diffusione sul territorio e alla vicinanza alle famiglie. Conciliazione vita lavoro e sostegno economico le aree più in crescita. Il fatturato aumenta con il livello di welfare: sono in crescita il 28,8% delle imprese a livello di welfare iniziale e il 46,5% di quelle a livello molto alto. L’evento è stato promosso da Generali Italia, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio.