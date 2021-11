Il ladro del cantiere arrestato in flagranza dai carabinieri

E' andata male a un 40enne residente nella Valconca che, nel pomeriggio di venerdì, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri mentre rubava in un cantiere edile di Misano. L'uomo, verso le 15, è entrato in azione e approfittando di un furgone incustodito ha aperto il mezzo per impossessarsi di due valigette contenti dell'attrezzatura professionale per un valore di 1500 euro. In quel momento, lungo la strada, stava passando una pattuglia dei carabinieri coi militari dell'Arma che accortisi del furto sono intervenuti immediatamente bloccando il ladro. Il materiale è stato restituito al proprietario mentre il 40enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato in caserma e sarà processato per direttissima sabato mattina.