Il ladro del centro commerciale preso con le mani nel sacco

E' stato arrestato in flagranza il ladro del centro commerciale I Malatesta di Rimini che, nella giornata di martedì, è finito in manette dopo aver rubato tra gli scaffali dell'Ipercoop. L'uomo, un 40enne residente a Rimini, era stato notato dal personale di sicurezza mentre si impossessava di magliette e oggetti di elettronica per poi allontanarsi senza passare dalle casse. Bloccato, nelle sue tasche è spuntata refurtiva per 263 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che, dopo un'accurata perquisizione del veicolo del malvivente, hanno recuperato anche un coltello a serramanico. Portato in Questura, è stato arrestato per furto e denunciato per porto abusivo di armi. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato il fermo e disposto l'obbligo di firma fino alla prossima udienza.