Il ladro del supermercato era un ricercato, finisce direttamente in carcere

Nel tardo pomeriggio di domenica, verso le 18.15, gli agenti delle Volanti sono intervenuti al centro commerciale "I Malatesta" dove era stato segnalato un ladro. Arrivato sul posto il personale della polizia di Stato ha fermato un 37enne francese in Italia senza fissa dimora sorpreso dalla sicurezza mentre cercava di impossessarsi di un paio di scarpe e di alcuni generi alimentari. Dagli accertamenti è emerso che il malvivente era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e su di lui pesava un mandato d'arresto emesso dal Tribunale di Forlì nel 2018 in quanto ritenuto colpevole di quattro furti aggravati commessi tra il 2007 e il 2013 e, per questo, doveva scontare una condanna definitiva di 11 mesi di reclusione. Portato in Questura e denunciato a piede libero per il colpo al centro commerciale, il 38enne è stato quindi trasferito nel carcere dei "Casetti" per espiare la pena.