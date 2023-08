Il ladro prende di mira la palestra: rubati un computer e un telefono cellulare

E' stato smascherato dalle telecamere di videosorveglianza il malvivente che, nel pomeriggio di venerdì, ha messo a segno un furto all'interno di una palestra di Marina Centro e poi arrestato dai carabinieri. Il ladro, un nordafricano 36enne irregolare in Italia, approfittando della distrazione del gestore della struttura si è impossessato di un pc portatile e di un cellulare per poi fuggire a gambe levate. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere e, quando il proprietario si è accorto del furto, ha chiamato i carabinieri. Grazie alle immagini, i militari dell'Arma sono stati in grado di avere una descrizione dettagliata dello straniero e sono partiti alla sa ricerca. Poco dopo hanno individuato il 36enne, riconoscendolo dall'abbigliamento, e lo hanno bloccato. Trovato in possesso della refurtiva, per un valore di circa 1000 euro, lo straniero è stato arrestato e processato per direttissima nella mattinata di sabato.