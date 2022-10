Il ladro ricercato si riposava in un hotel di Rivazzurra, scovato grazie al sistema di alert degli alloggiati

Brutta interruzione della vacanza per un malvivente romeno che, ricercato dalle forze dell'ordine, è stato scovato in un hotel di Rivazzurra. Sull'uomo, infatti, pendeva un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Verona in quanto doveva scontare una condanna definitiva di 3 mesi per furto aggravato. Appena il malvivente si è registrato nella struttura ricettiva, il suo nome ha fatto scattare il sistema di alert degli alloggiati collegato con la Questura di Rimini. Gli agenti si sono quindi precipitati nell'albergo individuando il ricercato e arrestandolo. Portato negli uffici di piazzale Bornaccini, al termine delle pratiche di rito l'uomo è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".