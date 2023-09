Il ladro seriale finisce nuovamente in manette: a tradirlo il furto in un hotel

L'ultimo tentativo di furto, avvenuto in un hotel di Bellariva dove all'interno vivevano i gestori, è costato le manette a un 32enne di Villa Verucchio arrestato dagli agenti delle Volanti. Il malvivente, intorno alle 8.40 di domenica, si era introdotto nella struttura ricettiva al momento chiusa. Il gestore, allarmato dai rumori provenienti dalla hall, ha sorpreso il ladro mentre cercava di aprire una valigetta e ha dato l'allarme. Il 32enne ha sostenuto di essere un vicino che, notata la finestra aperta, era entrato per controllare che tutto fosse in ordine per poi darsi alla fuga in sella a una bici. Inseguito dalla vittima, è stato bloccato poco dopo dagli agenti che lo hanno fermato. La due ruote, una mountain bike, è risultata essere di dubbia provenienza ed è stata messa sotto sequestro mentre il 32enne è stato accompagnato in Questura.

Il giovane è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine che, la scorsa primavera, lo avevano arrestato per una lunga serie di furti commessi ai danni delle lavanderie a gettone. Il ladro, infatti, era specializzato nello scassinare le gettoniere per prelevare le monetine all'interno. Lo stesso 32enne è sospettato di essere l'autore di diversi colpi analoghi commessi nel riminese negli ultimi tempi. Al termine delle pratiche di rito, il malvivente è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'interrogatorio di garanzia.