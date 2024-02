Il lampione fa troppa luce e i residenti lo abbattono, scoperti dal sindaco "sceriffo"

Il nuovo lampione di ultima generazione, installato a due passi da casa, avrebbe fatto troppa luce disturbando una coppia di coniugi che per ovviare alla situazione avrebbero manomesso l'impianto venendo poi scoperti dal sindaco trasformatosi in sceriffo. La vicenda ha avuto per teatro un paesino dell'alta Valmarecchia dove il sistema di illuminazione pubblica, realizzato un anno e mezzo fa, aveva avuto vita breve venendo danneggiato dopo pochissimo tempo con gli autori del danneggiamento che lo avevano letteralmente smontato. Stessa sorte aveva avuto un secondo palo, poco distante dal primo, dove era stato manomesso il collegamento elettrico. Un gesto che, oltre a scatenare il malumore dei paesani per il buio lungo la strada, aveva visto il primo cittadino trasformarsi in detective per capire chi era l'autore.

Il sindaco, quindi, aveva iniziato a raccogliere i rumors del paese e seguendo le voci era arrivato a bussare alla porta di una coppia la cui abitazione è a pochi metri dall'impianto di illuminazione scoprendo nel garage la parte mancante del lampione manomesso. Erano quindi intervenuti i carabinieri coi militari dell'Arma che si erano occupati di recuperare il fanale e, allo stesso tempo, raccogliere le dichiarazioni dei coniugi che hanno sempre sostenuto di aver trovato l'impianto già smontato e di essersi limitati a raccoglierlo e custodirlo. Una versione poco convincente che ha visto la coppia venire indagata per ricettazione.