Il legame solidale tra Cattolica e carabinieri: la Regina accoglie le famiglie dell’Arma con bimbi affetti da disabilità

Anche quest'anno, grazie all'iniziativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini, l'Arma ha scelto Cattolica come meta delle vacanze per le famiglie dei militari con figli disabili. Almeno una 30ina di famiglie sono arrivate da tutta Italia per soggiornare nella nostra città e trascorrere una settimana di relax e svago, godendo di tutto quello che offre Cattolica, dal mare ai parchi, dalla spiaggia alle passeggiate in centro. "È sempre un piacere accogliere questi ragazzi e le loro famiglie – commenta la sindaca Franca Foronchi – È un rapporto che si consolida ogni anno di più quello tra Cattolica e l'Arma dei Carabinieri. Nella nostra città questi ragazzi hanno scoperto nuovi stimoli e potuto trascorrere una settimana di divertimento e riposo, riuscendo a visitare e ad apprezzare tutto quello che Cattolica offre, comprese alcune uscite ai parchi divertimento della provincia".

Ai saluti al termine del soggiorno, la sindaca ha ringraziato il colonnello Cosimo Fiore, giunto dal Comando Generale di Roma in occasione della conclusione della vacanza, complimentandosi per la grande sensibilità che l'Istituzione dimostra nei confronti dei propri militari e rinnovando l'invito a tornare il prossimo anno. Alla serata erano presenti anche il Tenente Colonnello Francesco Milardi del Comando Provinciale di Rimini, il Capitano Niccolò Rutigliano, Comandante della Compagnia di Riccione, il Tenente Vincenzo Sirico della Tenenza di Cattolica, il vescovo di Rimini monsignor Nicolò Anselmi, don Andrea Scognamiglio, parroco della chiesa San Pio V di Cattolica, e i titolari dell'hotel che ha ospitato i ragazzi e le loro famiglie, Fabrizio Ferretti e Daniele Prioli.