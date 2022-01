Il Lotto premia il riminese, arrivata una vincita di oltre 14mila euro

Il Lotto premia l'Emilia Romagna: nel concorso del 15 gennaio, come riporta Agipronews, in regione è arrivata una doppietta con una vincita da 27.500 euro a Finale Emilia, in provincia di Modena, e una da 14.250 euro a Rimini, per un totale di oltre 41mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 9,1 milioni di euro, per un totale di 54,9 milioni dall'inizio dell'anno.