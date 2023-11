Il lungo elenco di alias non lo salva dalle manette: arrestato dalle Volanti

Stava molestando i passeggeri in attesa di prendere il treno un cittadino tunisino che, nella serata di domenica, è stato arrestato da una pattuglia delle Volanti della Questura di Rimini. Gli agenti, intorno alle 20, erano stati chiamati per la presenza dello straniero che infastidiva i passanti e arrivati sul posto hanno trovato l'uomo. Alla richiesta dei documenti, il nordafricano ha dichiarato a voce le proprie generalità ma il suo modo di fare ha insospettito ancora di più il personale della Polizia di Stato che ha così deciso di portarlo negli uffici di piazzale Bornaccini per essere fotosegnalato. Dagli accertamenti è così emerso che dai documenti del Consolato il tunisino aveva tutt'altro nominativo e che, in passato, aveva già fornito una lunga sfilza di alias. Lo straniero è stato quindi arrestato per falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità e, nella mattinata di lunedì, il giudice ha convalidato le manette. Al termine del processo, l'uomo è stato riportato in Questura e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione.