Il lungomare Pinzon debutta a senso unico: cambia il percorso dei bus della linea 4

L’Amministrazione Comunale annuncia novità importanti per la viabilità cittadina, con particolare riferimento al lungomare di Igea Marina. Viale Pinzon che sarà sollevato da una quota significativa di traffico veicolare: mediante l’istituzione, già da giovedì 14 aprile, del senso unico di percorrenza, e grazie alla definitiva modifica del percorso per i bus del trasporto pubblico in entrambi i sensi di marcia. Con il primo provvedimento, l’Amministrazione ha inteso anticipare la consueta "scadenza" del doppio senso di marcia sul lungomare di Igea Marina: che diversamente sarebbe ricaduta l'ultimo giovedì di maggio, quando entrerà vigore la viabilità a carattere estivo per tutte le principali arterie di Bellaria Igea Marina, con istituzione delle tradizionali isole pedonali che caratterizzano le serate estive.



Discorso diverso quindi per viale Pinzon, che da questo giovedì sino al 15 settembre, nell'intero tratto compreso fra via Properzio e via Pertini, vedrà già istituito il senso unico in direzione Rimini-Bellaria. Un provvedimento legato, da un lato, alle importanti manifestazioni ed al notevole flusso di traffico legato alle presenze turistiche attese, per le festività di pasqua, per il "weekend lungo" del 25 aprile e per l'Adunata degli Alpini di inizio maggio; dall'altro, con questa modifica l'Amministrazione intende recepire le istanze manifestate da associazioni di categoria e cittadini, anche negli incontri svoltisi lo scorso inverno nelle varie zone della città.



Istanze condivise dalla Giunta e tutte orientate, per quanto attiene al lungomare di Igea Marina, a un sempre maggiore alleviamento del traffico veicolare: affinché trovi assecondata sin da subito la sua connotazione di “viale”, centrale tanto per la mobilità quanto per l’esperienza di vacanza a Igea Marina, da vivere in sicurezza anche a piedi o in bicicletta. Va in questa direzione anche l’altra importate novità annunciata oggi. Dal mese di giugno, infatti, viale Pinzon sarà totalmente e definitivamente sollevato dal passaggio dei bus della linea 4. Il nuovo tragitto attraverso le strade più interne, in primis via Ravenna, già viene percorso dai mezzi in direzione Sud; con l’arrivo dell’estate, come detto, anche in direzione Nord i bus cambieranno tracciato, contribuendo ulteriormente a decongestionare il traffico sul lungomare di Igea Marina, contenendo nelle strade della fascia turistica l’inquinamento acustico e riducendo gli incroci pericolosi tra mezzi pesanti.



Posto che anche in occasione del weekend di Pasqua saranno in vigore misure ad hoc per consentire allestimento e svolgimento degli eventi in programma, si ricordano sin da ora le altre date da segnare in calendario in tema di sosta e viabilità, in vista dell’arrivo dell’estate. Si parte sabato 1^ maggio, con l’entrata in vigore del regime estivo dei parcheggi comunali, con particolare riferimento agli stalli blu che, da gratuiti, diverranno a pagamento fino al 30 settembre. Sempre a inizio del prossimo mese, l’avvio dei mercati di Bellaria e di Igea Marina nelle loro vesti estive comporterà l’entrata in vigore del divieto di sosta e del divieto di transito, il giorno di mercato dalle 5.00 alle 14.00, nelle zone interessate; da inizio giugno, provvedimento analogo riguarderà anche via Cuneo per il mercato domenicale. Da fine maggio sarà attiva poi la già richiamata regolamentazione estiva della viabilità, mentre dal 1^ giugno il cambiamento interesserà quelle aree di sosta attualmente gratuite che diverranno regolamentate a disco. Sempre in tema di sosta, si segnala infine, come ogni anno, che a Bellaria Igea Marina sono disponibili diverse modalità di abbonamento, con valenza su tutte le aree di parcheggio a pagamento del territorio comunale. Una possibilità che la cittadinanza è invitata a conoscere nel dettaglio, poiché consente di usufruire degli stalli blu in modo semplice e a condizioni economiche vantaggiose: per tutti i dettagli, gli interessati possono consultare l'area dedicata del sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.