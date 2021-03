Il lungomare si rifà il look: via ai lavori di manutenzione del verde e il rifacimento del muretto "a onda"

Gli interventi, per oltre 30mila euro, si concentreranno sulla manutenzione straordinaria dell’arredo a verde e sul recupero e ripristino dell’impianto di irrigazione esistente

Sono partiti lunedì mattina i lavori di restyling al lungomare di Misano Adriatico, nel tratto compreso tra Via D’Azeglio e Piazza Roma. Gli interventi, per un importo complessivo di oltre 30 mila euro, si concentreranno sulla manutenzione straordinaria dell’arredo a verde e sul recupero e ripristino dell’impianto di irrigazione esistente. Si partirà dalla pulizia delle aiuole da vegetazione infestante e sabbia accumulatasi nel tempo e si procederà con l’integrazione di nuove essenze a verde. I nuovi arbusti e piante, oltre un migliaio, integreranno le aiuole che nel tempo hanno subito un graduale invecchiamento, mantenendo la filosofia di preservare essenze di natura autoctona e mediterranea. In questo modo si andrà a completare la seconda tranche di recupero dell'arredo a verde del lungomare di Misano Adriatico, portando a termine ulteriori 750 mt lineari su un totale complessivo di 1500 mt.

“Il nostro è un lungomare di qualità, molto apprezzato sia dai cittadini che dai turisti – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Per conservarlo in buono stato sono necessari tuttavia interventi costanti, anche perché parliamo di un lungomare che risale a più di 20 anni fa. Grazie alle manutenzioni sistematiche riusciamo a mantenerlo bello e funzionale, pronto ad essere vissuto a pieno nella bella stagione”.

A tal fine sono in corso anche i lavori per il rifacimento del muretto del lungomare, raffigurante le onde marine. Nel tratto interessato, circa 400 metri, verrà ricostruito il mosaico, soggetto a deterioramento nel corso degli anni. Il ricorso ad una moderna tecnologia e a materiali innovativi consentirà una lunga tenuta e un miglior risultato finale.