Il maltempo danneggia la parete rocciosa: iniziati i lavori per la messa in sicurezza

A Miratoio di Pennabilli sono iniziati i lavori di consolidamento della parete rocciosa. Un intervento dovuto in seguito alle forti avversità atmosferiche, che hanno causato il distacco di numerosi ed enormi massi dalla parete. "E solo per buona sorte, come evidenzia l'amministrazione comunale, i massi non hanno colpito persone o le abitazioni sottostanti. L’intervento sarà attuato grazie al finanziamento di 80.000 € stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. "Ringraziamo il Servizio Area Romagna dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per la collaborazione tecnico-amministrativa, infatti, visto la specificità dell’intervento, ha predisposto il progetto e dirigerà i lavori", spiega l'amministrazione comunale.