Il marignanese Filippo della Chiara si aggiudica il Premio America Giovani da parte di Fondazione USA

La Fondazione Italia USA promuove il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane, che vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

I vincitori del Premio America Giovani sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane, tra i neolaureati con un piano di studi afferente gli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative.

Filippo è dunque stato premiato insieme agli altri colleghi in una cerimonia dedicata presso la Camera dei Deputati, che si è svolta lo scorso giovedì, ricevendo una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Filippo è l’unico premiato della Provincia di Rimini ed ha svolto la triennale di Economia a Rimini e successivamente la specializzazione in Giurista d’Impresa a Roma. “Questo premio è stato per me veramente inaspettato, ma mi dà la forza per continuare il mio percorso con passione e determinazione”, afferma Filippo che è intenzionato a continuare gli studi di legge a Ravenna.