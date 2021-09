Il marito tenta di accoltellarla, lei scappa e si rifugia dai suoceri: arrestato un 38enne

Un 39enne campano è stato arrestato dagli agenti della Volante della Polizia di Stato di Rimini con l'accusa di "tentate lesioni aggravate" e "resistenza a pubblico ufficiale". I fatti si sono consumati mercoledì sera a Torre Pedrera. Erano circa le 20 quando alla sala operativa è giunta la segnalazione di una donna aggredita in casa dal marito, attivando di fatto l'intervento della Volante dell'Ufficio Prevenzione e Generale.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo, che, solo in casa, alla vista degli stessi, ha mostrato un atteggiamento aggressivo e minaccioso, scagliandosi prima verbalmente e poi fisicamente contro di loro. La donna, 38 anni, che nel contempo si era rifugiata dai suoceri, scossa e sotto shock, ha spiegato ai poliziotti che poco prima il marito aveva tentato di aggredirla con un grosso coltello da cucina.

La stessa, riuscendo a scappare sul pianerottolo dell’abitazione, è stata soccorsa dai vicini di casa, accorsi immediatamente dopo averla sentita urlare. La vittima ha confessato di aver subito ulteriori episodi di violenza in passato, non trovando mai il coraggio di denunciare suo marito. L’uomo, tratto in arresto, è stato tradotto in carcere, mentre il coltello utilizzato dal reo veniva sottoposto a sequestro.