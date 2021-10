Il masterplan Boeri a Ecomondo: il distretto Ceccarini città intelligente ed ecosostenibile

Innovazione, sostenibilità energetica e transizione ecologica. Sono le tre caratteristiche che tiene insieme il masterplan per il "Distretto Ceccarini" di Riccione, in provincia di Rimini, presentato questo pomeriggio a un convegno dell'Associazione italiana di Illuminazione nell'ambito di Ecomondo, il salone della Green economy inaugurato oggi a Rimini. Il primo quartiere europeo "energeticamente autosufficiente" è stato pensato per la Perla Verde dall'architetto Stefano Boeri e, spiega l'amministrazione comunale, "propone una nuova visione di città, strutturata secondo cinque grandi obiettivi legati all'ecologia urbana, alla mobilità sostenibile, alla forestazione urbana e alla qualità civica". Dunque un nuovo quartiere green in una realtà di "città intelligente" dove le nuove tecnologie rendono il risparmio energetico una caratteristica fondamentale anche in fatto di illuminazione pubblica. Per il capo ufficio staff del Comune Roberto Cesarini un'iniziativa "altamente all'avanguardia": da un lato la smart city, ecologica e sostenibile, che "migliora e accresce il senso di benessere dei cittadini". Dall'altro "la capacità di interpretare gli scenari urbanistici dei prossimi anni". Così, conclude, "Riccione si candida a pieni voti con un progetto di città premiante e di interesse" per il Pnrr. "Essere stati invitati ad Ecomondo significa che il masterplan Ceccarini rientra pienamente in quegli standard richiesti per assicurare alla nostra città un futuro ecosostenibile, energeticamente compatibile ed economicamente a basso impatto".