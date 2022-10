"Il medico dei pazzi", generosa raccolta fondi per il nuovo reparto di "Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza"

Grande successo per la serata di teatro e beneficenza, domenica scorsa, organizzata dall’Associazione “Nuovi Sguardi Onlus” in collaborazione con l'Ausl Romagna e il Comune di Rimini, che ha visto in scena, con “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta, la compagnia teatrale “I Komodos – Teatro dell’Arte”, nella storica cornice del Teatro degli Atti di Rimini. La compagnia, di fronte ad un teatro gremito di persone, che ha registrato per l’occasione il tutto esaurito, ha voluto iniziare con un omaggio alle vittime del grave incidente che ha duramente colpito l’Associazione “Cuore 21 & Centro 21” di Riccione, per proseguire tra commozione e applausi del pubblico.

Erano presenti tra gli altri, l’assessore del comune di Rimini Gianfreda, nonché rappresentanti dell’Ausl della Romagna, Francesca Raggi, Direttore del Presidio ospedaliero di Rimini, Andrea Tullini, direttore del Dipartimento Salute Mentale di Rimini e la dott.ssa Cinzia Giulianelli, responsabile del reparto di degenza della Neuropsichiatria Infantile di Rimini. La fitta partecipazione del pubblico e l’apprezzamento dello spettacolo portato in scena nella settimana di avvio delle celebrazioni nazionali della Salute Mentale, ha decretato la riuscita della manifestazione, che ha dato ufficialmente avvio alla raccolta fondi per il nuovo reparto di “Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza” all'ospedale “Infermi” di Rimini.

Gli sponsor e le donazioni raccolte dalla vendita dei biglietti, che hanno registrato il sold out in appena 48 ore, hanno consentito di destinare alla causa 3.806 euro. Una sinergia di successo, tra l’Associazione “Nuovi Sguardi Onlus”, Ausl Romagna, Comune di Rimini e “I Komodos – Teatro dell’Arte” che vuol essere una prima pietra per la realizzazione del nuovo reparto, unica sede di degenza specialistica della Romagna.