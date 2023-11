Il mercato delle strutture alberghiere si muove, Rinaldis (Aia): "No agli avventurieri, servono veri imprenditori"

A Rimini vale ancora la pena fare l'albergatore e, in questo periodo, il mercato della compravendita delle strutture ricettive vede un certo fermento ma allo stesso tempo il futuro del settore turistico non è particolarmente roseo visto un certo clima di incertezza. "Chi vuole acquistare un hotel - spiega Patrizia Rinaldis, presidente dell'Aia - vuole a tutti i costi fare l'affare mentre, per chi vende, non è certo il momento più favorevole". Sulla piazza, infatti, sono diversi gli immobili in vendita ma non tutti hanno le caratteristiche di un albergo moderno e funzionale capace di attirare un turismo di qualità. "I gioielli di famiglia non si svendono - prosegue la Rinaldis - e i proprietari degli hotel di una certa fascia preferiscono tenerli piuttosto che rimetterci. Sul mercato, quindi, arrivano strutture non adeguate che avrebbero bisogno di un vero imprenditore con dei capitali per essere riqualificate e portate al passo coi tempi. In questo momento, però, la congiuntura è sfavorevole perchè chi ha un progetto interessante fa fatica a ottenere i finanziamenti necessari e allo stesso tempo l'aumento dell'inflazione non aiuta di certo".

In vendita, quindi, immobili di bassa qualità che non possono essere gestiti secondo le necessità del turismo moderno. Strutture piccole che non sono più sostenibili economicamente e che, in molti casi, andrebbero accorpate per avere un minimo di appetibilità creando così hotel moderni e funzionali. Si tratta di alberghi che, come precisa la Rinaldis, "necessitano di importanti lavori in maniera tale da dare anche lustro al territorio. Servono imprenditori che capiscano come le strutture obsolete vadano riqualificate e dotate di quei servizi che, oggi, sono alla base di tutti gli hotel per intercettare i vacanzieri. Non si fa turismo di qualità con stanze svendute a poche decine di euro pur di riempire l'hotel. Questi sono solo degli avventurieri che fanno solo male alla Riviera e al turismo: chi ha questa mentalità può rimanere a casa sua e andare ad investire da un'altra parte".

Sul mercato, comunque, ci sono anche pezzi di prestigio ma che come sottolinea la presidente dell'Aia "hanno il giusto prezzo. Il brand 'Rimini' è ancora visto come un'opportunità e il territorio è appetibile ma, così come le strutture ricettive devono essere all'avanguardia, anche quello che ruota intorno deve avere la sua qualità. Siamo conosciuti in tutto il mondo come terra dell'accoglienza e, un albergatore che è anche un vero imprenditore, deve avere l'orgoglio di mettere a disposizione dei turisti la qualità della struttura e i servizi adeguati. Bisogna quindi rimediare alle problematiche del passato, quando c'erano meno regole che tutelavano il territorio, non facendo gli stessi errori e guardare al futuro tenendo conto di quello che vogliono i clienti e adeguarsi alle loro richieste".

"Per me - conclude la Rinaldis - fare l'albergatore è ancora il mestiere più bello del mondo ma bisogna essere al passo coi tempi. Oggi, avere un hotel significa essere un imprenditore capace di avere lungimiranza e non avventurarsi in territori sconosciuti. Chi non ha queste capacità può fare solo del male a una realtà che ha fatto del turismo il suo alfiere e che, nel corso del tempo, ha saputo portare avanti tante innovazioni. Si deve continuare a innovare, soprattutto nelle strutture, perchè solo così saremo in grado di attirare i vacanzieri e fidelizzarli e non terrorizzarli con 'hotel da incubo' che fanno solo danni al territorio e a tutta la filiera. In questi ultimi giorni, tra l'altro, alcuni imprenditori locali che avevano già alberghi di proprietà hanno investito ulteriormente acquisendo altre strutture in prima linea.