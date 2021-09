Il metromare punta verso la fiera: a breve firma della convenzione col Ministero per erogazione contributi

La Giunta approva lo schema di accordo tra Comune e Pmr per la realizzazione del secondo stralcio in direzione nord

La Giunta comunale nell'ultima seduta ha approvato lo Schema di Convenzione tra il Comune di Rimini e Società Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini P.M.R. per la realizzazione del secondo stralcio del tratto del Metromare, che collega Rimini stazione a Rimini Fiera. L’approvazione dello schema di accordo con Pmr è funzionale alla sottoscrizione della convenzione tra Comune di Rimini e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’erogazione del finanziamento di circa 49 milioni di euro che l’Amministrazione ha ottenuto per la realizzazione del prolungamento del tracciato del Trasporto Rapido Costiero verso il nord della città.

A seguito della convenzione, la società consortile PMR, in qualità di soggetto attuatore, svolgerà il complesso di attività finalizzate all’attuazione dell’opera e cioè sviluppo della progettazione, affidamento dell’esecuzione, esecuzione delle opere, verifica e collaudo dell’infrastruttura e degli impianti e acquisto del materiale rotabile.