Il ministro Giovannini conferma il finanziamento da 15 milioni per le aree dell'ex Mercato ortofrutticolo

Il sindaco Andrea Gnassi e il vicesindaco e assessore alla gestione del territorio Roberta Frisoni hanno incontrato ieri pomeriggio il ministro alle infrastrutture Enrico Giovannini a margine della sua partecipazione all’ultima giornata del Meeting. Nel corso del breve confronto, il ministro ha preannunciato l’assegnazione al Comune di Rimini del finanziamento di 15 milioni di euro nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), piano nazionale volto ad incrementare il patrimonio abitativo comunale, promuovendo parallelamente la riqualificazione e la rigenerazione del territorio.

Il progetto che il Comune di Rimini aveva candidato si intitola “Innescare la rigenerazione. Proposta per le aree ex Mercato ortofrutticolo (MOI) lungo via Emilia e di via Balilla". La proposta prevede per l’ex MOI la realizzazione di 52 alloggi di proprietà comunale, da assegnare in locazione a canoni sociali e/o agevolati; la realizzazione di un asilo nido a due sezioni; la realizzazione di 2 spazi per attività pubbliche e collettive (Forum urbano); la realizzazione di spazi pubblici attrezzati (piazza, parco, parcheggi e percorso ciclopedonale) di collegamento tra i nuovi edifici e gli spazi esistenti. L’area in prospettiva sarà servita dal prolungamento del Metromare, finanziato attraverso risorse statali per circa 49 milioni.

Per ciò che riguarda invece via Balilla è prevista la riqualificazione energetica, mediante le risorse del Superbonus 110%, dei 21 alloggi ERP di proprietà comunale.