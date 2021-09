Il ministro Patuanelli a Rimini per l'inaugurazione di Macfrut e Fieravicola

L’accoppiata Macfrut numero 38 e Fieravicola edizione 52 fanno il loro esordio. Il polo dell’agrifood del fresco si fa realtà da martedì 7 settembre dalle ore 9.30 (fino alle 18) al Rimini Expo Center con la Fiera internazionale dell’ortofrutta in tandem con la vetrina internazionale della filiera avicunicola. A tagliare il nastro alle ore 11.00 sarà il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, alla presenza del Vicedirettore generale Fao Maurizio Martina, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il Presidente Ice-Agenzia Carlo Ferro, l’europarlamentare Paolo De Castro, nonché i Presidenti Lorenzo Cagnoni di Ieg e Renzo Piraccini di Macfrut e Fieravicola.

Per Macfrut si tratta della prima fiera in presenza di settore in ambito europeo dopo oltre un anno e mezzo di relazioni virtuali. E proprio per la grande voglia di “vedersi di persona” registra numeri impensabili sino a pochi mesi fa: 800 espositori in rappresentanza di undici settori dell’intera filiera, presenza straniera al 20% con importanti new entry, adesione dei grandi player italiani del settore, oltre 500 buyer internazionali, oltre 50 eventi nel corso della tre giorni, prove tecniche in campo in una grande area nei padiglioni.

Al centro di tutto l’ortofrutta, settore strategico dell’agroalimentare italiano con oltre 15 miliardi di euro (un terzo destinato all’export), che ha registrato nei primi 5 mesi un balzo in fatto di export: +9,4% in quantità e +11,9% in valore (Fonte Ice-Agenzia). Regno Unito a parte a causa della Brexit (-34,1%), l’ortofrutta made in Italy cresce su tutti i suoi principali mercati: +13,3% in Germania, +6,5% Francia, +14% Austria, +7% Svizzera, +22,1% in Spagna, +18,5 Paesi Bassi. In calo invece, sempre nei primi 5 mesi, le importazioni che evidenziano un -9,2% in quantità e un -9,6% in valore.