Il Misano World Circuit si prepara al Pirelli Emilia-Romagna Round del WorldSBK

Porte aperte da giovedì a Misano World Circuit, coi primi eventi che introdurranno il Pirelli Emilia-Romagna Round del WorldSBK. Le derivate di serie hanno corso 64 volte a MWC, solo Philip Island (70) e Assen (68) vantano maggiore tradizione di questa gara che da sempre appassiona un gran pubblico di fans. Domani alle 11.30, con ingresso gratuito, al paddock di MWC è in programma il media event e meet&greet 2024. Alla Padel Arena, la struttura recentemente realizzata grazie alla collaborazione con Gympadel, i piloti incontreranno i fans e si sfideranno sui nuovissimi campi appena inaugurati. Protagonisti delle sfide saranno Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista, Andrea Locatelli e le pilotesse del WorldWCR Roberta Ponziani, Tayla Relph e Lucy Michel. Come sempre, l’esperienza dei fans non è limitata allo spettacolo della pista o, in questo caso, della Padel Arena, ma a tutte le proposte che arrivano dalla MWC Square, con le imprese protagoniste nell’animazione commerciale. Nel pomeriggio, alle 17:00, è in programma la Pit Walk Solidale con il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore del territorio.

C’è grande attesa per l’esordio del Campionato del Mondo FIM femminile (WorldWCR) e in circuito è in programma un appuntamento promosso da FIM nel tardo pomeriggio di venerdì. Alle 17.30 alla sala Rio Hospitality Building Circuito di Misano si discuterà su come ‘Colmare il divario di genere’, evidenziando strategie e impegni messi in atto dai vari soggetti interessati per sostenere e incrementare la partecipazione delle donne agli sport motoristici. Interverranno anche Jorge Viegas, Presidente della FIM e Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo del WorldSBK.

Con la moderazione del direttore di Motosprint Federico Porrozzi, insieme all’ex campionessa di pallavolo Rachele Sangiuliano, ci saranno anche Janika Judeika (Direttore della FIM Women's Commission), Giovanni Copioli (Presidente FMI), Paolo Pavesio (Direttore Marketing e Motorsport Yamaha Motor Europe N.V.), Nancy Van de Ven (Ex campionessa del mondo WMX), Katja Poensgen (FIM Woman Legend). Prevista la traduzione simultanea. Altro appuntamento sarà sabato alle 17.10 al Paddock Show, con una sessione autografi e la presentazione al pubblico del WorldWCR, appuntamento presentato da Michael Hill e Boris Casadio e saranno presenti le pilotesse Janika Judeika, Katja Poensgen e Nancy Van de Ven.

Numerosissimi i broadcaster che porteranno l'emozione del MOTUL FIM Superbike World Championship ai fan di tutto il mondo. Negli USA c’è la novità di MAVTV come nuovo broadcaster, in Turchia c’è l’ingresso di RedBull TV per la copertura live e sono state rinnovate le partnership con Servus TV (Austria, Germania), Arena4 (Ungheria) e ITV (UK). Eurosport trasmetterà il WorldSBK in diversi paesi europei. In Italia le gare sono trasmesse da Sky Sport e in chiaro su TV8. In Spagna su DAZN e RTVE, in Portogallo su Sport TV, GIB Telecom a Gibilterra, Ziggo Sport in Olanda, mentre Nova Sports e Pop TV in Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia. I fan in Belgio potranno sintonizzarsi su RTBF, RTL per il Lussemburgo, Auto1 in Ucraina. Oltre oceano: REV TV per il Canada, Bandsports TV in Brasile e poi Fox Sports Mexico ed ESPN negli altri territori LATAM.

J-Sports trasmetterà in Giappone, Trans7 in Indonesia, SpoTV nei territori pan-asiatici tra cui Corea, Hong-Kong, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Taiwan e Vietnam. I fan della Cina avranno l'opportunità di seguire la serie sulla piattaforma Douyin. SMC (Saudi Motorsports Company) ha acquisito i diritti per i territori MENA. Supersport fornirà copertura in diversi territori pan-africani. Eurosport trasmetterà in vari paesi dell'Asia centrale, con Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. I fan in Australia possono seguire tutta l'azione su Fox Sports, mentre SBS fornirà highlights. In Nuova Zelanda, Sky Sport trasmette tutte e tre le classi.