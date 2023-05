Il Misano World Circuit si presenta al Motor Valley Fest

Cambiamento tecnologico, soluzioni orientate alla sostenibilità ed esperienze sempre più immersive: sono queste le linee che guidano il cambiamento nel settore automotive, nonché le direttrici su cui è improntata l’azione di Misano World Circuit. È quanto emerso dall’evento di apertura del Motor Valley Fest, che ha preso il via questa mattina a Modena. Il convegno che ha riunito il distretto dell’automotive è stata l’occasione per una riflessione sugli esiti dell’analisi di mercato condotta da McKinsey & Company. Si evidenzia come i target più evoluti e le nuove generazioni siano sempre più orientati agli sviluppi tecnologici, alle innovazioni sostenibili e ad esperienze sempre più immersive. Per stare al passo con un mondo che si trasforma a grande velocità occorre fare sistema per incrementare costantemente le competenze e prevedere un piano formativo in continua evoluzione.

“La Motor Valley, in questo processo, rappresenta uno straordinario incubatore – spiega Andrea Albani, vicepresidente di Motor Valley Development e managing director di Misano World Circuit -. Il sistema di relazioni fra 16.000 imprese genera competenze che consentono di essere funzionali e competitivi in un mercato in continua evoluzione. Tendenze che, negli ultimi anni, hanno influenzato anche il raggio d’azione di Misano World Circuit, diventato sempre più un parco del motorsport, con servizi innovativi per vivere esperienze a 360 gradi e tutto l’anno. Una trasformazione che si è attuata nel solco della sostenibilità, come testimoniato dall’ottenimento della certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi. Dallo scorso anno, inoltre, Misano World Circuit è attore protagonista nello sviluppo di nuove competenze grazie al corso Sport & Electric Motorcycle, un percorso, realizzato in collaborazione con ITS Maker, finalizzato a formare la figura di Tecnico superiore del motociclo endotermico ed elettrico e del motosport”. La presenza di Misano World Circuit al Motor Valley Fest, con un proprio stand informativo, è orientata alla promozione degli eventi sportivi in calendario e dei propri partner.