Il mistero dell'incidente di Giuliano Saponi, si cerca un mezzo agricolo

C'è un'inchiesta parallela a quella dell'omicidio di Pierina Paganelli, ritrovata cadavere 7 mesi fa nel condominio di via dei Ciclamini, e riguarda il misterioso incidente accaduto al figlio della donna Giuliano Saponi. L'uomo, il 7 maggio dello scorso anno, era stato ritrovato privo di sensi sull'asfalto all'altezza del civico 151 di via Coriano. Il 54enne, all'alba di quella mattina, era in sella alla sua bicicletta e si stava recando a lavorare all'inceneritore di Coriano quando un gruppo di persone lo aveva trovato a terra dando l'allarme e facendo intervenire il 118. In seguito a quello che si ritiene possa essere stato un incidente stradale il cui responsabile si è poi allontanato, Saponi era finito in coma ed era potuto tornare a casa solo il 25 ottobre dopo una lunga degenza nella clinica Sol et salus.

Secondo le indagini della Polizia Stradale, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, il figlio di Pierina sarebbe stato colpito frontalmente da qualcosa di ampio e piatto, come uno specchietto retrovisore, appartenente a un veicolo più alto della norma. Se, in un primo momento si era ipotizzato un suv, ora gli inquirenti hanno spostato la loro attenzione su un mezzo agricolo. Una delle possibili ricostruzioni al vaglio, infatti, sarebbe quella secondo cui a colpire Saponi potrebbe essere stato un trattore che viaggiava in senso opposto a quello del 54enne e che all'improvviso possa aver invaso la carreggiata del ciclista. Al momento, per questo incidente, la Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.