Il modello di Fondazione Verdeblu approda all’Isola d’Elba con il tour di Albergatore Pro

La convention, svoltasi nella giornata di martedì 7 marzo è stata organizzata dall’Associazione Albergatori isolana, con un centinaio di associati partecipanti e ha raccolto ospiti e testimonianze sul tema della finanza e delle strategie marketing e commerciali dell’hotelerie. In quest’ottica si è inserito l’invito rivolto a Paolo Borghesi, da parte di Albergatore Pro: l’agenzia di consulenza per la formazione di una nuova generazione di albergatori, alla quale la città di Bellaria Igea Marina ha affidato già da alcuni anni la strategia di DMO (Destination Management Organization). Il Presidente di Fondazione Verdeblu, ente preposto alla promo-commercializzazione della città, ha quindi esposto il modello virtuoso instauratosi già dai primi anni del 2000 tra istituzione pubblica ed enti privati nella valorizzazione comune del concepire un nuovo modello di turismo. In questo modo Bellaria Igea Marina funge da esempio, ossia un “case-history”, al quale ispirarsi nel lavoro di gruppo performante.

La DMO bellariese dalla stagione 2021 “Flower Mood”, passando dal “Dream BIM” 2022, fino ad arrivare ad oggi con il claim 2023 “Energy BIM”, ha costruito palinsesti di eventi e manifestazioni basandosi sui dati analitici raccolti tra gli operatori alberghieri iscritti al sistema di H-Benchmark (piattaforma Web-based che aiuta a comprendere le performance delle destinazioni turistiche). Questi ultimi, creando un database comune hanno dunque contribuito attivamente alla comprensione del mercato turistico e delle relative esigenze da sviluppare in modo omogeneo.

"L’esperienza Elbana è stata un’occasione di confronto con altre realtà, dove fare turismo in maniera coordinata tra pubblico e privato risulta molto difficile - spiega il Presidente Paolo Borghesi. - Per cui raccontare la storia di Bellaria Igea Marina è stato un piacere ma soprattutto un onore, considerando gli apprezzamenti che la nostra Fondazione ha riscontrato. A posteriori del mio intervento, i vari Presidenti delle Associazioni Economiche presenti hanno cercato di capire con più completezza quando esposto, essendo molto interessati a replicare, quanto di buono, secondo il loro metro di giudizio, abbiamo fatto ad oggi".