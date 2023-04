Il mondo della politica piange la scomparsa dell'ex senatore Armando Foschi

L'ex senatore ed esponente della Democrazia Cristiana che si è spento nel tardo pomeriggio di oggi avrebbe compiuto 95 anni il prossimo giugno. Era nato a Ciruabi ed aveva avuto 4 figli di cui uno sacerdote. Figlio di Pietro Foschi e Maria Tamagnini, costruisce la sua carriera politica provenendo dalla campagna. È vissuto a Rimini insieme alla moglie Maria Grazia. Dalla coppia sono nati quattro figli: Marco (1965), sacerdote, Riccardo (1966), commercialista, Federico (1968), architetto, Antonella (1975), impiegata presso il Liceo scientifico "Albert Einstein" di Rimini. Riccardo e Federico l’hanno poi reso nonno di sei nipoti: Alberto (1993), Arianna (1999), Carolina (2001), Filippo (2004), Giovanni (2008) e Alice (2009).

Esponente emiliano della Democrazia Cristiana, viene eletto per la prima volta senatore alle elezioni politiche del 1976. Ricandidato al Senato anche nel 1979, inizialmente non è eletto, ma subentra a Palazzo Madama il 30 settembre 1981 dopo la morte di Gino Cacchioli. Conferma il proprio seggio alle elezioni politiche del 1983. Non viene invece rieletto a quelle del 1987, ma il 9 novembre 1989 subentra al Senato dopo la morte di Benigno Zaccagnini. Viene eletto per l'ultima volta a Palazzo Madama nel 1992, concludendo definitivamente il mandato parlamentare nel 1994. Dal 1990 al 1993 è anche consigliere comunale per la DC a Coriano.

Nel 2008, in occasione del suo ottantesimo compleanno, ha pubblicato per la casa editrice "Il ponte" di Rimini la sua autobiografia "Dal campo al Parlamento. Spigolature e aneddoti", un libro dove "è possibile [...] individuare un filo conduttore che lega tra loro autobiografia, storia del territorio e storia nazionale. Le pagine ci offrono un quadro vivido della generazione di cattolici (e non cattolici) che hanno operato nel secondo dopoguerra del secolo scorso, dando un'impronta particolare a quelle fasi che sono state chiamate convenzionalmente "periodo della ricostruzione", "del boom economico", sino alla crisi, che è iniziata a serpeggiare negli anni Settanta ed è emersa in piena evidenza nell'ultimo scorcio del secolo scorso" (dalla "Prefazione" di Piergiorgio Grassi).

Nell’ottobre 2014 il Corriere di Romagna pubblica un articolo in cui Foschi confessa di volere da vent’anni un taglio del proprio vitalizio da ex parlamentare. A questa richiesta ogni volta gli viene risposto: "La misura dell’assegno vitalizio resta fissata per tutti gli aventi diritto all’importo maturato anteriormente al 21 dicembre 2011." Il 21 giugno 2018, giorno del suo novantesimo compleanno, riceve una lettera di auguri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ringrazia per la sua “operosa testimonianza resa dapprima nell’impegno sociale e, successivamente, nel Senato della Repubblica” e per i “valori di solidarietà [...] costantemente affermati, nella fedeltà alla Costituzione, durante il mandato parlamentare e ribaditi negli anni successivi”. E' stato molto attivo in iniziative politiche e di beneficenza proposte dalla Diocesi di Rimini.

"Con Armando Foschi - lo ricorda il sindaco Jamil Sadegholvaad - se ne va davvero un pezzo di storia non solo politica, della nostra città, della provincia e più in generale del nostro Paese. Non è una esagerazione. Armando è stato l'esponente di una grande e lunga stagione in cui la politica, dopo la tragedia della guerra e del ventennio fascista, nasceva dalla vita vera, dalla passione verso un mondo da ricostruire e da cambiare in meglio. Foschi, figlio di contadini, parti' dall'impegno sociale in Azione Cattolica per poi arrivare all'impegno pubblico come naturale sbocco di una passione indomita per i bisogni della comunità. È stato parlamentare per cinque legislature nelle fila della Democrazia Cristiana, ma non ha mai voluto rompere quel filo robusto con il sociale che lui intendeva come vero compito e natura della sua stagione politica. In una intervista di pochi anni fa aveva confessato: 'A 90 anni amo intensamente la vita (e spero di potermi rendere ancora utile), con le sue gioie e i suoi dolori. La vita è un dono continuo del buon Dio, cerco di esserne il più degno possibile”. Una lezione di un uomo di altri tempi discreto, gentile, nel cui cuore sino all'ultimo ardeva la fiamma dell'altruismo. A lui un grande ringraziamento e alla sua straordinaria Famiglia un altrettanto grande abbraccio e vicinanza".

"Caro Armando - ha aggiunto Emma Petitti - in questi anni non mi hai fatto mai mancare la tua positività, il tuo sorriso, la tua passione, i tuoi consigli. I lunghi anni di impegno politico e civile che hai rappresentato sono per le giovani generazioni un esempio da seguire. La tua storia familiare e personale è segnata dall’esempio e dai valori che hai sempre perseguito. Origini umili, anni di vita spesa accanto agli agricoltori nel mondo cooperativo e nel tuo impegno parlamentare di cui ricordo in particolar modo la tua incisività rispetto alla condizione ambientale ed economica che ha attraversato il turismo riminese sulle mucillagini. Fino alle nostre lunghe chiacchierate, anche recenti, sulla attualità politica rispetto cui non hai mai fatto mancare il tuo punto di vista e i consigli dimostrando generosità, lungimiranza e lucidità. Grazie per tutto. Un forte abbraccio a Maria Grazia e ai figli Antonella, Federico, Marco e Riccardo".