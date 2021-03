Il mondo dello sport piange Luciano Capicchioni: addio all'ex patron del Basket Rimini

Si è spento a 75 anni Luciano Capicchioni, ex patron del Basket Rimini per oltre un decennio e personaggio iconico della pallacanestro mondiale. "Vogliamo ricordarlo facendo le condoglianze a tutta la famiglia e ringraziandolo per l'impegno profuso per mantenere intatto ed in vita il codice 000122 che oggi noi portiamo sulle maglie", scrive la società RivieraBanca Basket Rimini. Capicchoni è stato patron del Basket Rimini salvandolo nel 2012 e assicurando per le stagioni successive la partecipazione al campionato di serie B oltre al mantenimento dei tesserati e l'accesso alle finali nazionali giovanili.

Capicchioni è stato uno dei manager più influenti del mondo del basket ed è stato manager di importanti giocatori e campioni, quando hanno deciso di fare il salto nell'Nba, fra cui Kukoc, Sabonis, Danilovic. Era a capo della Interperformances di San Marino fondata nel 1986 che ha dimensione internazionale.