Il monopattino elettrico si noleggia col Telepass

Telepass continua l'ampliamento dei servizi di sharing mobility attraverso l'introduzione dei monopattini, delle biciclette e degli scooter elettrici di Bit Mobility, operatore di micromobilità presente in Italia in ventiquattro città tra cui anche Rimini. Il noleggio dei monopattini, delle bici e degli scooter elettrici Bit Mobility è possibile da oggi in queste città attraverso l'app Telepass, in aggiunta alla app Bit Mobility. Telepass, informa una nota, è la app che permette il pagamento di servizi integrati di mobilità, senza l'uso del contante, utilizzando solo il proprio smartphone. A partire da oggi, per noleggiare un veicolo Bit Mobility sarà sufficiente essere cliente Telepass, entrare nell'applicazione mobile gratuita Telepass - scaricabile su smartphone Android e iOS -, localizzare il mezzo più vicino e sbloccarlo. Gli utenti potranno circolare liberamente all'interno dell'area operativa Bit Mobility della Città, facilmente riconoscibile dalla mappa in-app, lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il traffico stradale o parcheggiando senza costi in tutti gli spazi delimitati da strisce bianche o blu.