il Moto Club Misano ricorda Angelo Bergamonti nel 50esimo della sua scomparsa

Domenica 4 Aprile, il giorno di Pasqua, in occasione del 50esimo anniversario della morte di Angelo Bergamonti caduto durante la gara della 350cc sul lungomare di Riccione, il Moto Club Misano organizzerà per conto degli amici di Gussola di Cremona, alle ore 9.00 con Don Claudio una benedizione , dove è esposta una targa in memoria di Angelo Bergamonti verrà posato un mazzo di fiori in ricordo , chi può partecipare il luogo si trova sul nuovo Lungomare davanti all'Hotel Promenade a Riccione .