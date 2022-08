Il Motomondiale approda a Bellaria Igea Marina con MotogBIM 2022

A Bellaria Igea Marina si accendono i motori del Motomondiale con l’evento MotogBIM organizzato dall’Hotel Savini con il Patrocinio dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Il Team LCR Honda e Fondazione Verdeblu. Giovedì 1 settembre a partire dalle ore 18.45, sfileranno sul lungomare A. Pinzon una moto Honda RC213V-S in configurazione MotoGp e una moto Energica MotoE; sarà ricreata tutta l’atmosfera del Motomondiale con una simulazione della procedura di partenza di una gara ufficiale.

I due piloti del Team MotoE LCR Honda Miquel Pons e Eric Granando, entrambi in lotta per il titolo mondiale MotoE 2022, si sfideranno in due simulazioni di partenza mettendo a confronto le diverse potenze erogate dal motore tradizionale e dal motore elettrico; a seguire si aprirà un meet&greet con foto ed autografi insieme ai due campioni. L’evento proseguirà poi con una cena-spettacolo alle ore 20.30 presso l’Hotel Savini, aperta al pubblico (consigliata la prenotazione contattando lo 0541 331050), animata dall’attore-comico Sergio Sgrilli di Zelig ed un talk insieme ad ospiti del mondo Motomondiale che racconteranno delle loro esperienze professionali. La serata si concluderà con l’estrazione di due Pass Paddock 2023; il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Pubblica Assistenza Croce Blu di Bellaria Igea Marina.