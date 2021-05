Il Municipio di Santarcangelo si illumina per Patrick Zaki

Dal sindaco Parma un appello alla città e ai suoi abitanti per accendere una candela alla finestra per lo studente da oltre un anno in stato di detenzione in Egitto senza che ancora abbia preso avvio il processo

Venerdì 7 maggio l’Amministrazione comunale di Santarcangelo aderirà all’iniziativa “Una luce per Patrick Zaki”, tenendo accese per tutta la sera le luci del palazzo comunale per mantenere alta l’attenzione sulle vicende giudiziarie dello studente dell’Università di Bologna, da oltre un anno in stato di detenzione in Egitto senza che ancora abbia preso avvio il processo. L’iniziativa è promossa da Ali – Autonomie locali italiane, di cui il sindaco Alice Parma è consigliera nazionale: “Dopo il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki da parte del Consiglio comunale di Santarcangelo nel febbraio scorso, aderiamo con convinzione anche all’iniziativa di Ali e ci uniamo all’appello del presidente Matteo Ricci – dichiara il sindaco – chiedendo al Parlamento italiano, al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese di valutare tutte le iniziative possibili per la liberazione di Patrick, a partire dal conferimento della cittadinanza italiana già approvato dal Senato”. “Da sempre Santarcangelo ha una particolare sensibilità per la tutela dei valori di libertà, uguaglianza e democrazia sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Costituzione italiana” conclude ll sindaco Parma. “Per questo chiedo alla città di unirsi ancora una volta all’azione dell’Amministrazione comunale, accendendo una candela alla finestra per dimostrare la propria vicinanza a Patrick Zaki”.