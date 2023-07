Il musicista Roberto Bozza ricevuto a Palazzo Mancini in occasione della Notte Rosa

In occasione del primo giorno del weekend della Notte Rosa, che festeggia quest’anno la sua 18esima edizione, la Sindaca Franca Foronchi e il Vicesindaco Alessandro Belluzzi hanno incontrato in Sala Giunta Roberto Bozza, storico musicista e divulgatore delle tradizionali musiche di Cattolica. Membro storico della “Canta”, fondata dal padre, ha organizzato eventi in molte piazze della città intrattenendo cittadini e turisti con melodie sempre molto apprezzate.

“Un gesto simbolico – sottolineano la Sindaca e il Vicesindaco - questo riconoscimento a Roberto per testimoniare l’importanza che ha per la nostra Amministrazione la musica e la tradizione cattolichina. Il suo contributo e quello di tutti i membri della Canta, così come quello di altre realtà artistiche locali, ha permesso nel corso degli anni a Cattolica di diventare la Regina dell’Adriatico e della musica e per questo non possiamo che ringraziarlo. L’inizio della Notte Rosa rappresenta un momento di festa e abbiamo pensato a lui come degno rappresentante per la nostra città”. Al termine dell’incontro, prima delle foto di rito, è stata consegnata una pergamena con una frase significativa “A Roberto con stima, Cattolica è diventata la Regina grazie anche al tuo contributo e della Canta”.