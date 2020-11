Il Natale presentato alle categorie economiche, Tosi: "Riccione sarà pronta"

Videocall questa mattina tra il sindaco Renata Tosi, l'assessore al Turismo, Stefano Caldari e le associazioni di categoria: Federalberghi, Confcommercio, Cooperativa Bagnini, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Consorzio Parchi e le Terme di Riccione. Al tavolo di questa mattina si segnala la presenza per la prima volta Confindustria Romagna rappresentata da Alfredo Monetti, segno del crescente interesse delle forze produttive del Paese nei confronti della città di Riccione. Durante l'incontro, il sindaco di Riccione ha illustrato l'attuale andamento dell'epidemia Covid 19 a Riccione, comunicando i dati trasmessi dall'Ausl Romagna e invitando i rappresentanti delle associazioni a trasmetterle ai vari operatori di settore. "L'attenzione deve rimanere alta sul rispetto dei protocolli - ha detto - dobbiamo adoperarci per la sicurezza e la salute pubblica. Come amministrazione di Riccione abbiamo avanzato una proposta in questo senso all'Ausl Romagna: poter effettuare tamponi rapidi a tutti gli operatori delle scuole comunali. Allo stesso tempo di dotare le gestioni delle Rsa presenti di territori di tampini rapidi da effettuare ai dipendenti che lavorano con gli anziani. L'idea è mettere in sicurezza tutto il sistema assistenziale ed educativo".

L'assessore al Turismo Caldari ha quindi illustrato come si presenterà la città di Riccione durante le prossime festività di Natale. "Le luci saranno protagoniste - ha detto - in quello che sarà un allestimento bello. E ciò che è bello non può che essere ottimista. Noi ci crediamo, Riccione non rinuncia al Natale e sono sicuro che anche tutti gli operatori economici e tutti i cittadini non abbiamo alcuna intenzione di privarsi del desiderio che i momenti brutti passino in fretta. E' questo quello che vogliamo comunicare con il nostro Natale: sobrio sì, ma anche luminoso e ottimista. Il nostro compito come amministrazione è proprio questo perché se oggi leggiamo addirittura che il Governo mette al bando baci e abbracci, noi rediamo almeno possibile il sogno ammirando una città di luci". Ecco i punti cardine dell'allestimento: alberi luminosi ai lati dei viali, un tappeto dorato in viale Ceccarini, un grande albero di Natale in piazzale Ceccarini davanti al Palazzo del Turismo. Una foresta di alberi illuminati addobberà viale Dante fino al porto, luogo simbolo della città. Novità importante, sulla piattaforma Spotify che ha milioni di utenti in tutto il mondo ci sarà la playlist delle atmosfere sonore di Riccione Christmas Star. Lo spettacolo delle luci sarà arricchito dallo spettacolo della neve con le snow-machines. Il coordinatore del settore Turismo, Cultura e Sport, Simone Bruscia, ha presentato la comunicazione partita sulle maggiori testate e nelle città emiliane del Riccione Christmas Star. Un totem con le immagini della comunicazione coordinata accoglierà i visitatori all'uscita dell'A14 e accompagnerà i turisti in tutta la città.

"Perché fare tutto questo nell'anno del Covid? Perché non usare quei soldi per la comunità? Come fate a pensare al dopo? Immagino che queste siano domande molto comuni, ma che hanno una sola risposta: la politica di un'amministrazione è valida tanto quanto sa guardare oltre le paure del momento - dichiara il sindaco Tosi -. Avevamo due strade, quella di lasciare nel buio tutti e non impegnare i fondi della tassa di soggiorno, pagata dai turisti, a sostegno dell'economia portante della città; oppure non rinunciare al domani e fare del nostro meglio con sobrietà e rispetto della salute di tutti. Il Natale di oggi è un investimento sull'estate di domani, questo deve essere chiaro. Quei soldi spesi, sono soldi restituiti in termini di fiducia, di ottimismo, di possibilità nel futuro a tutta la nostra comunità. Un regalo di Riccione ai suoi ricccionesi che anche se solo sporgendosi dalla finestra vedranno brillare una stella sarà comunque dato loro un segno di serenità".