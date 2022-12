Il Natale Solidale a Verucchio: ed eventi benefici con ricavato a progetti di cooperazione internazionale e locale

Dai Cappelletti Solidali prodotti dal 20 novembre al Torneo di Burraco del 3 febbraio, la maratona benefica che risponde al nome di Natale Solidale spegne 21 candeline con appuntamenti che si protraggono per oltre due mesi e abbracciano per il secondo anno consecutivo anche“Mani Solidali”, gruppo nato nel 2021 grazie a un progetto promosso dall’assessorato ai servizi sociali del Comune per unire creatività e solidarietà. Iniziative attraverso cui saranno raccolti fondi per quattro progetti di cooperazione internazionale (“Un cortile per Analavoka” con le suore francescane dell’Immacolata di Palagano per realizzare uno spazio giochi per i bimbi dei villaggi del Madagascar; “Buona salute in Madagascar” per finanziare anche interventi chirurgici; “Centro Diurno A.Clerici in Albania” con cui continuare a seguire i bambini dei villaggi di Beltoje-Ashe-Kosmac, zona poverissima e con scarsissime opportunità di lavoro; “Una carrozzina per i bimbi di Wolisso” in Etiopia per garantire un percorso di riabilitazione ai bimbi con disabilità), ma anche per progetti locali.

Spettacoli, concerti, camminate, danza, spille a forma di rosa all’uncinetto, torneo di burraco… nel programma predisposto dal Comitato che mette insieme amministrazione comunale, associazioni di volontariato, Parrocchia e Caritas c’è un po’ di tutto, a partire come detto dai “Cappelletti Solidali” realizzati a mano e messi in vendita per poi devolvere il ricavato. Con Di casa in casa in tutti i week end di dicembre Scout e ragazzi dell’Azione Cattolica si recheranno invece nelle varie abitazioni a proporre materiale natalizio. Alla Chiesa Parrocchiale di Villa Verucchio, sabato 10 dicembre alle 21 ecco il Concerto di Natale dei cori polifonici Malatesta da Verucchio e Magnificat di Santarcangelo, mentre domenica 18 dicembre sarà la volta di Torte di Pace: dopo le messe delle 9.30 e delle 11 si potranno cioè acquistare dolci fatti dalle mamme dei ragazzi del catechismo. Nuovo concerto della tradizione, lunedì 26 dicembre, il Concerto di Natale della Banda Città di Verucchio alle 16 al Teatro Eugenio Pazzini. Venerdì 13 gennaio sarà invece la scuola di ballo “Passi di Stelle” a esibirsi nella serata danzante con spettacolo in programma alle 20.30 alla Sala Romagna Mia, cui seguirà sabato 14 gennaio la Camminata Solidale proposta da Verucchio Cammina con ritrovo alle 14 al forno di Ponte Verucchio e partenza alle 14.30 per la Madonna di Saiano. Il giorno dopo, domenica 15 gennaio, alle 16 sarà invece il Convento dei Frati Minori a entrare in scena con il concerto classico In concerto per il loro domani. Infine, venerdì 3 febbraio, chiuderà il sipario l’oramai tradizionale Torneo di Burraco alla Sala Romagna Mia (ore 20.45).

Come detto si affianca poi al cartellone la seconda iniziativa di ‘Mani Solidali’, che ha per capofila il Comune e mette insieme un gruppo di donne creative del territorio con l’obiettivo di realizzare nel tempo vari oggetti appunto con la loro manualità per poi metterli in vendita devolvendo il ricavato a cause benefiche. Dopo le sciarpe solidali è la volta delle spille a forma di rosa con perlina realizzate all’uncinetto messe in vendita in favore proprio del Natale Solidale 2022.