Il negozio che "rottama" i piumini e li regala ai bambini delle famiglie in difficoltà

Rottama il piumino che non va più bene al tuo bambino per metterlo a disposizione di chi ne ha necessità. E' un inno alla solidarietà e allo spirito di comunità l'iniziativa di Roberta Balducci, titolare del negozio Pollicino di via delle Rimembranze a Bellariva di Rimini, che ha deciso di dedicare uno spazio della sua attività a favore delle famiglie in difficoltà. E' possibile consegnare al negozio i giubbotti e piumini che non vanno più bene (fascia d'età 0-16 anni) e Roberta a partire da lunedì (13 dicembre) li metterà a disposizione di chi ha bisogno attraverso la presenza di un carrello posizionato all'esterno dell'emporio lungo via Rimembranze.

Il Pollicino aveva già promosso una raccolta di abiti usati anche durante lo scorso anno, nel cuore del lockdown per via del Coronavirus, e in quel caso erano stati raccolti ogni tipo di indumento, dalla berretta al maglioncino. Alla fine in tantissimi si erano avvicinati al progetto: ben 800 capi distribuiti nel periodo delle feste natalizie. Per il 2021 invece il progetto sarà concentrato sul “giubbotto sospeso”. C'è chi lo rottama perché ormai piccolo e inutilizzato e chi potrà prenderlo gratis nella massima discrezione, dato che non sarà nemmeno necessario entrare all'interno del negozio.

“In queste ore abbiamo iniziato il ritiro dell'usato, attraverso una chat ho avvisato tutte le mie clienti abituali dell'iniziativa – racconta Roberta Balducci, titolare del Pollicino -, e a partire da lunedì comparirà all'esterno il carrello. Per molte famiglie questo è un momento difficile, ma noi come comunità possiamo fare e dare tanto per aiutare il prossimo se ci uniamo insieme. Quest'anno ho deciso di puntare su piumini e giubbotti in quanto sono gli indumenti maggiormente costosi, tutti quelli consegnati verranno regalati a bambini e ragazzi che in questo momento non se lo possono permettere” L'iniziativa solidale proseguirà fino al giorno della vigilia di Natale.