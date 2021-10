Il neo sindaco di Cattolica incontra le forze dell'ordine

Mattinata di incontri per il sindaco di Cattolica Franca Foronchi. Nell’agenda odierna c’erano due visite ai rappresentanti locali delle Forze dell’Ordine. La prima cittadina si è recata, infatti, presso la Capitaneria di Porto, dove ha dialogato con il Comandate Maurizio Spanò, e successivamente presso la Tenenza dei Carabinieri, dove ha incontrato il Comandate Antonino Miserendino. Insieme a lei il Segretario comunale, Andrea Volpini, che ha preso parte ai colloqui. Un momento per presentarsi e confrontarsi, per toccare con mano le prime esigenze della comunità e dei militari stessi.

“Sono stati due incontri cordiali, ci tenevo particolarmente – ha sottolineato il sindaco – a recarmi nei loro rispettivi uffici per il rispetto dei ruoli che svolgono all’interno della comunità, per garantirci sicurezza in terra come in mare, e per ribadire la massima disponibilità a collaborare. A loro ho riaffermato la prosecuzione del lavoro della nuova Amministrazione nel solco degli ottimi rapporti istituzionali nell’esclusivo interesse della città. Ho espresso tutta la gratitudine per il servizio svolto con costanza al servizio della nostra collettività”. Gli incontri del sindaco di Cattolica proseguiranno nella prossima settimana per fare visita al Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza, Michele Bello, al Prefetto, Giuseppe Forlenza, ed al Questore di Rimini, Francesco De Cicco.