Il nervosismo tradisce il pusher che svela il nascondiglio della droga

Si è tradito per il troppo nervosismo l'albanese 28enne che, fermato da una pattuglia delle Volanti per un controllo, ha lasciato intravedere agli agenti il nascondiglio della droga che gli è costato le manette. Nel pomeriggio di giovedì, infatti, il personale della Questura di Rimini ha intimato l'alt alla vettura con a bordo lo straniero. Il 28enne, alla richiesta se aveva dello stupefacente in auto, ha iniziato ad agitarsi e così facendo ha sollevato il pomello del cambio dove all'interno era custodito un pacchetto di gomme. La perquisizione ha permesso di scoprire che, all'interno, vi erano 8 dosi di cocaina e nelle tasche dello spacciatore sono stati trovati 480 euro ritenuti il provento dello spaccio. Il controllo è stato esteso al residence dove abitava il 28enne e ha permesso di trovare il kit dello spacciatore e della marijuana. Il tutto è valso l'arresto per il pusher, che venerdì mattina, è stato processato per direttissima.