Il nudista di Viserba sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio

Si sono concluse con un trattamento sanitario obbligatorio le avventure del nudista di Viserba che, nei giorni scorsi, si aggirava nel quartiere senza veli suscitando non poco scandalo. L'uomo, un turista francese 51enne, oltre a mostrare le proprie grazie era diventato anche l'incubo dei commercianti della zona vittime di una lunga serie di dispetti da parte sua. Oltre ad imprecazioni e insulti, tutti rigorosamente in francese, rivolti a quanti lo incrociavano il 51enne aveva sollevato le proteste delle attività economiche che se lo ritrovavano nudo all'interno dei negozi. A questo si aggiungevano anche sporadici lanci di uova contro le vetrine e lasciando passerotti morti davanti agli ingressi. Il francese, rintracciato dalla Municipale, è stato quindi ricoverato in ospedale per un Tso interrompendo così sia le sue passeggiate nudiste che le molestie.